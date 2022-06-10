Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской - никто не пострадал. На утро ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем", - рассказал Резниченко.
Также председатель ОГА добавил, что сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан. Горело на одном из предприятий города.
В ГСЧС Днепропетровской области раскрыли детали пожара.
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Так, сильное возгорание произошло на заводе по переработке вторсырья, где пластмассу перерабатывали в гранулы. Возгорание возникло рядом с производственным цехом. Вспыхнули гранулы в тюках на площади 200 кв. м. Спасатели боролись с пожаром более часа.
Огнем повреждена внешняя отделка стен двухэтажного производственного здания, уничтожено оборудование для изготовления гранул, а также вторсырье на открытой территории. Люди не пострадали.
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