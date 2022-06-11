Вчера вечером, 10 июня, в Днепре из окна многоэтажного дома по улице Софьи Ковалевской выпал 9-летний мальчик.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Около 20:30 из окна квартиры на 9 этаже выпал мальчик. Школьник играл в спальне с младшим братом и открыл окно. После чего ребенок залез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса мальчика и ребенок выпал.

К сожалению, школьник умер на месте от полученных травм при падении. В этот момент мама мальчиков находилась на кухне, а отчим в зале.

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