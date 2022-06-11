В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и задержали агента Кремля.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Диверсант собирал данные о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений. Предатель должен был помогать оккупантам в корректировке огня.
По его словам, коммуникацию российский агент вел через прокремлевского блоггера, у которого более 300 тысяч подписчиков.
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За свою "работу" мужчина просил "должность" в оккупационной администрации в случае захвата региона. Этому должен был поспособствовать его публичный "связной".
Также предателя обнаружили в Донецкой области. А в Житомирской области обезвредили группу российских агентов, которые распространяли пропагандистскую информацию.
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