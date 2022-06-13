В результате обстрелов Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровщины 12 июня 2 человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщила специалист отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Днепропетровской области Дарья Цуркань.

Кроме того, 12 июня из оккупанты обстреляли из «Ураганов» Зеленодольскую громаду. Под вражеский огонь попали село Большая Костромка и город Зеленодольск. В Зеленодольске во дворе жилого дома из–за взрыва погибла женщина, еще пять человек получили осколочные ранения. Повреждены шесть жилых домов.

Также в Днепропетровской области организовали эвакуацию для жителей Зеленодольской громады.

Выехать можно из Зеленодольска, Большой Костромки и Марьянского. Чтобы выехать из населенных пунктов, которые находятся на линии огня, необходимо зарегистрироваться.

Об этом 13 июня сообщили на странице громады в Facebook.

Людей эвакуируют автобусами в Кривой Рог. Желающих просят звонить по телефону:

Зеленодольск — (096) 624-23-61.

Большая Костромка — (096) 687-90-38.

Марьянское — (097) 647-90-72.

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