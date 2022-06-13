В Днепре и области уже сутки продолжаются поиски 15-летнего Кирилла Калиты.

Об этом сообщают правоохранительные органы.

12 июня около 20.00 несовершеннолетний парень ушел с места проживания в городе Подгородном Днепровского района и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 170 см, короткие русые волосы, тело худощавого строения, карие глаза.

Парень был одет в черные брюки и синюю спортивную кофту.

Всем, кто обладает любой информацией о местонахождении Кирилла Калиты, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (96) 884-83 94.

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