В Днепре и области уже сутки продолжаются поиски 15-летнего Кирилла Калиты.
Об этом сообщают правоохранительные органы.
12 июня около 20.00 несовершеннолетний парень ушел с места проживания в городе Подгородном Днепровского района и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост около 170 см, короткие русые волосы, тело худощавого строения, карие глаза.
Парень был одет в черные брюки и синюю спортивную кофту.
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Всем, кто обладает любой информацией о местонахождении Кирилла Калиты, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (96) 884-83 94.
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