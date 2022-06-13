На улице Рабочей в Днепре двое мужчин под видом работников силовых структур силой посадили 60-летнего мужчину в автомобиль, чтобы вывезти и удерживать в съемной квартире.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Уже через несколько часов правоохранители установили похитителей. Ими оказались двое местных 25-ти и 30-ти лет. Полиция задержала нападавших. У них изъяли пистолет и магазин с патронами.

Мотивы и причины похищения человека будут устанавливать во время расследования. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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