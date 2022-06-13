На улице Рабочей в Днепре двое мужчин под видом работников силовых структур силой посадили 60-летнего мужчину в автомобиль, чтобы вывезти и удерживать в съемной квартире.
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
Уже через несколько часов правоохранители установили похитителей. Ими оказались двое местных 25-ти и 30-ти лет. Полиция задержала нападавших. У них изъяли пистолет и магазин с патронами.
Мотивы и причины похищения человека будут устанавливать во время расследования. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
«Враг заменил более 100 единиц поврежденной техники»: оккупанты пытаются окружить войска ВСУ
Вся в маму: 17-летняя дочь Поляковой с краской на голове впечатлила новой внешностью
"Уже сегодня": Подоляк нашел способ, как наказать россию за вторжение в Украине
Кароль переборщила с размером декольте и показала на концерте не то, что планировала: "Поправилась"
Напомним, люди массово пришли провести Героя в последний путь: кадры траурной церемонии на Днепропетровщине.
Также в Днепре устроили фейерверк во время комендантского часа: видео беспредела.
Кроме того, цены на гречку взлетели до небес В Днепре: сколько стоит самая дешевая.