С 16 по 20 июня в Кривом Роге и Днепропетровской области прогнозируется пожарная опасность.
Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии.
С сегодняшнего дня на значительной территории Днепроптеровщины сохраняется высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность (V класса).
Соблюдайте правила пожарной безопасности.
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