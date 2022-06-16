С 16 по 20 июня в Кривом Роге и Днепропетровской области прогнозируется пожарная опасность.

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии.

С сегодняшнего дня на значительной территории Днепроптеровщины сохраняется высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность (V класса).

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Соблюдайте правила пожарной безопасности.

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Находясь на улице или природе, не бросайте окурки на сухую траву.

пожар, сухая трава

Напомним, в Днепре нашли изменника, который наделал немало бед.

Также мужчину в Днепре унесло течением на глазах у отдыхающих, фото.

Кроме того, россияне накрыли жилые дома Днепропетровщины из "Ураганов".