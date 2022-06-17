На этой неделе из-за обстрелов войск РФ на Днепропетровщине погибли шесть человек, еще шестеро были ранены.

Об этом на брифинге рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, это жители Синельниковского и Криворожского районов.

Бомбежка, Днепр

Наиболее пострадавшей от войны Зеленодольска община на Криворожье. Там с начала полномасштабного вторжения России повреждено более 300 квартир и более пол тысячи домов, рассказал Николай Лукашук.

Популярные статьи сейчас

"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео

"Передавайте привет команде "Москва": украинцы нанесли меткий удар по российскому буксиру

«Судить по законам военного времени»: украинцев потрясла семейная драма на Киевщине

Северодонецк полуокружен, бойцы ВСУ получили приказ: "Все подразделения..."

Пылающий "Газпром": появились кадры нового огненного ЧП в россии, небо стало красным
Показать еще

Напомним, жителей Кривого Рога предупредили об опасности: "с 16 по 20 июня...".

Также В Днепре нашли предателя, наделавшего немало бед.

Как сообщалось, мужчину в Днепре унесло течением на глазах у отдыхающих, фото.