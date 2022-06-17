На этой неделе из-за обстрелов войск РФ на Днепропетровщине погибли шесть человек, еще шестеро были ранены.
Об этом на брифинге рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По его словам, это жители Синельниковского и Криворожского районов.
Наиболее пострадавшей от войны Зеленодольска община на Криворожье. Там с начала полномасштабного вторжения России повреждено более 300 квартир и более пол тысячи домов, рассказал Николай Лукашук.
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