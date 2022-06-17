16 июня на Слобожанском проспекте, 90, случилась авария.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Здесь водитель маршрутки №31 сбил девочку 2017-го года рождения, которая шла по переходу вместе с мамой.

скорая помощь, врачи

Инцидент произошел, когда машина поворачивала вправо на улицу Байкальскую. На место приехали патрульные и медики. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой хребта.

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