16 июня на Слобожанском проспекте, 90, случилась авария.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Здесь водитель маршрутки №31 сбил девочку 2017-го года рождения, которая шла по переходу вместе с мамой.
Инцидент произошел, когда машина поворачивала вправо на улицу Байкальскую. На место приехали патрульные и медики. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой хребта.
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