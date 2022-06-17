Под Черниговом в результате вражеской атаки погибли защитники из Кривого Рога – Андрей и Антон Щербаковы.
Они приходились друг другу отцом и сыном. Об этом сообщает издание «Свои».
Криворожане служили в воинской части А7014 Сухопутных войск ВСУ. 17 мая около 5:00 вражеская авиация выпустила четыре ракеты по поселку Десна, где расположен военный центр. Две ракеты попали в здание. В результате удара погибли 87 человек, в том числе Андрей и Антон Щербаковы.
Андрею Щербакову было 50 лет, его сыну Антону всего 27. Оба защитника похоронены в Кривом Роге.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Очень сложная ситуация": эксперт раскрыл, что даст россиянам захват Северодонецка
Тысячи украинцев не получат ни пенсий, ни соцвыплат, в Минсоцполитики назвали причину: "Мы не можем..."
Северодонецк полуокружен, бойцы ВСУ получили приказ: "Все подразделения..."
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Напомним, жителей Кривого Рога предупредили об опасности: "с 16 по 20 июня...".
Также В Днепре нашли предателя, наделавшего немало бед.
Как сообщалось, мужчину в Днепре унесло течением на глазах у отдыхающих, фото.