Полицейские разоблачили преступную группировку, которая пыталась продать гуманитарную помощь, предназначенную военным.
Во время обысков, которые провели сотрудники следственного управления, управления стратегических расследований и прокуроры, в грузовом автомобиле, легковых автомобилях фигурантов, а также на складе в Каменском, были выявлены консервы и пищевые продукты весом более 13 тонн.
По оценкам экспертов стоимость партии «гуманитарки», предназначенной на продажу составляет 1 млн. 350 тыс. гривен.
В рамках открытого уголовного производства назначены дополнительные обыски, производится сбор доказательств и устанавливаются все причастные к преступлению лица. В настоящее время один из злоумышленников задержан.
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