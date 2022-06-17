Полицейские разоблачили преступную группировку, которая пыталась продать гуманитарную помощь, предназначенную военным.

Во время обысков, которые провели сотрудники следственного управления, управления стратегических расследований и прокуроры, в грузовом автомобиле, легковых автомобилях фигурантов, а также на складе в Каменском, были выявлены консервы и пищевые продукты весом более 13 тонн.

По оценкам экспертов стоимость партии «гуманитарки», предназначенной на продажу составляет 1 млн. 350 тыс. гривен.

В рамках открытого уголовного производства назначены дополнительные обыски, производится сбор доказательств и устанавливаются все причастные к преступлению лица. В настоящее время один из злоумышленников задержан.

Напомним, жителей Кривого Рога предупредили об опасности: "с 16 по 20 июня...".

Также В Днепре нашли предателя, наделавшего немало бед.

Как сообщалось, мужчину в Днепре унесло течением на глазах у отдыхающих, фото.