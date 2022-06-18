Враг ударил ракетами по Кривому Рогу: есть разрушения и пострадавшие
Информацию подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие.
Более подробную информацию будет сообщено дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети, - написал Вилкул.
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