Об этом сообщается в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают заявление представителя Пентагона, который сообщил об освобождении Вооруженными силами Украины нескольких населенных пунктов на Херсонщине в минувшие выходные. Также российские войска вновь безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Потемкино на севере Херсонской области.

"В Генштабе Украины сообщили, что российские силы могут проводить штурмовые операции в неустановленных районах с выходом на границу Херсонской области. Это заявление указывает на то, что российские войска могут надеяться в конечном итоге противостоять украинскому наступлению на южной оси и занять более выгодные позиции, хотя их перспективы на успешное выполнение этого в конечном счете неясны, учитывая их общий деградированный боевой потенциал", — считают эксперты ISW.

Американские аналитики также сообщили об авиаударах оккупантов по украинским позициям в Херсонской области, артобстрелах Днепропетровской и Николаевской областей, а также ракетном ударе по пригороду Одессы.

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При этом отмечается, что ВСУ продолжали наносить удары по российской группировке на острове Змеиный. По мнению экспертов, это затруднит попытки рф закрепиться и контролировать северо-западную часть Черного моря.

удар по оккупантам

Напомним, увеличилось число жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Как соощала Politeka, оккупанты обстреляли людей, которые набирали воду - много жертв.

Также Politeka писала, что Алексей Арестович рассказал о решении Запада "ломать" путина.