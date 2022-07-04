Недалеко от Ингульца Днепропетровской области во время полевых работ местные жители подорвались на кассетном снаряде.

Об этом сообщает глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

Один человек погиб, еще один госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями.

"Местные жители вблизи Ингульца на полевых работах взорвались на остатках кассетных снарядов. Один погиб, один с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу. Это говорит о том, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые не разрываются сразу", - заявила Гуменюк.

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