Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской.
В Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила стекла в доме. В Зеленодольске ударили по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших.
В свою очередь, мэр Апостолова Андрей Оса опубликовал кадры с места обстрела.
«Враг ударил по Новосеменовке. Без пострадавших и разрушений, но взрывная волна была такой силы, что в домах недалеко от падения снаряда высыпались окна. Сейчас нахожусь на месте прилета, размеры воронки от снаряда впечатляют. Специалисты выясняют, из какого оружия был обстрел», - сообщил Оса.
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Напомним, в это время ВСУ попали в большой склад боеприпасов россиян в оккупированном Шахтерске Донецкой области. Часть города эвакуируется.
Добавим, что Шахтерск находится в глубоком тылу - приблизительно в 50 км от фронта.
Также сообщалось, что россияне ведут наступление сразу по нескольким направлениям.
Кроме того Politeka.net писала о реакции жителей ОРДЛО на бред путина о "помощи".