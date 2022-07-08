Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской.

В Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила стекла в доме. В Зеленодольске ударили по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших.

В свою очередь, мэр Апостолова Андрей Оса опубликовал кадры с места обстрела.

«Враг ударил по Новосеменовке. Без пострадавших и разрушений, но взрывная волна была такой силы, что в домах недалеко от падения снаряда высыпались окна. Сейчас нахожусь на месте прилета, размеры воронки от снаряда впечатляют. Специалисты выясняют, из какого оружия был обстрел», - сообщил Оса.

Напомним, в это время ВСУ попали в большой склад боеприпасов россиян в оккупированном Шахтерске Донецкой области. Часть города эвакуируется.

Добавим, что Шахтерск находится в глубоком тылу - приблизительно в 50 км от фронта.

Также сообщалось, что россияне ведут наступление сразу по нескольким направлениям.

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