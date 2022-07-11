В Криворожском районе Днепропетровщины произошло ДТП, жертвой которого стал ребенок.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Днепропетровской области, смертельная автокатастрофа произошла 10 июля в 17 часов.

Предварительно установлено, что по автодороге Н23, проходящей по территории с. Марьяновка, двигался автомобиль «Suzuki SX4». Выполняя маневр обгона на перекрестке, водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «SKODA Superb».

После столкновения автомобиль «Suzuki SX4» вылетел за пределы проезжей части, где наехал на трех находившихся на обочине пешеходов.

В результате ДТП мужчина и женщина получили телесные повреждения, а 10-летняя девочка погибла на месте.

В настоящее время водитель автомобиля «Suzuki SX4», 1989 года рождения, был задержан.

Напомним, трагически закончились поиски 6-летнего ребенка в Днепропетровской области.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша.

Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.