Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Днепропетровской области, смертельная автокатастрофа произошла 10 июля в 17 часов.
Предварительно установлено, что по автодороге Н23, проходящей по территории с. Марьяновка, двигался автомобиль «Suzuki SX4». Выполняя маневр обгона на перекрестке, водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «SKODA Superb».
После столкновения автомобиль «Suzuki SX4» вылетел за пределы проезжей части, где наехал на трех находившихся на обочине пешеходов.
В результате ДТП мужчина и женщина получили телесные повреждения, а 10-летняя девочка погибла на месте.
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В настоящее время водитель автомобиля «Suzuki SX4», 1989 года рождения, был задержан.
Напомним, трагически закончились поиски 6-летнего ребенка в Днепропетровской области.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша.
Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.