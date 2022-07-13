8 июля 2022 года мужественно защищая Украину от оккупантов под вражеским артиллерийским ударом погиб Бехтер Сергей Игоревич, 01.06.1997 года рождения.
"Сын, внук, племянник, брат и друг… Еще совсем юный и перспективный парень, который мог бы жить и работать на благо нашей Украины", – пишут украинцы в паблике села Покровское.
"Царство Небесное Спи спокойно, наш герой", - пишут в сети.
Ранее сообщалось, что 13 июля в селе Калчево Васильевской громады Болградского района Одесской области прощаются с украинским защитником Родионом Вейцманом.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Опять закурили на складах гуманитарки": небо в Луганске стало красным, гремят взрывы
Ушел из жизни народный артист Украины: "Сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей"
17-летняя дочь Моники Беллуччи в прозрачном платье и с корсетом не оставила шансов мужчинам: "Королева"
"Холостячка" Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль: "Дали нам отдохнуть"
Как сообщили в пресс-службе Болградской райгосадминистрации, Родион Вейцман, добровольно ушел защищать Украину 1 марта.
Уроженец Болградщины был старшим стрелком второго механизированного отделения в/ч А 4053.
30 июня во время выполнения боевое задание в Лисичанске Северодонецкого района Луганской области 21-летний Родион погиб.
У погибшего остались отец и сестра.
Добавим, что россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.
Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.
Кроме того, мы писали, что британская разведка сообщила о бунте матерей российских солдат, в рф большие проблемы: что происходит.