Днепропетровская область потеряла еще одного Героя на войне с Россией.

8 июля 2022 года мужественно защищая Украину от оккупантов под вражеским артиллерийским ударом погиб Бехтер Сергей Игоревич, 01.06.1997 года рождения.

"Сын, внук, племянник, брат и друг… Еще совсем юный и перспективный парень, который мог бы жить и работать на благо нашей Украины", – пишут украинцы в паблике села Покровское.

"Царство Небесное Спи спокойно, наш герой", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что 13 июля в селе Калчево Васильевской громады Болградского района Одесской области прощаются с украинским защитником Родионом Вейцманом.

Как сообщили в пресс-службе Болградской райгосадминистрации, Родион Вейцман, добровольно ушел защищать Украину 1 марта.

Уроженец Болградщины был старшим стрелком второго механизированного отделения в/ч А 4053.

30 июня во время выполнения боевое задание в Лисичанске Северодонецкого района Луганской области 21-летний Родион погиб.

У погибшего остались отец и сестра.

Добавим, что россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.

Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.

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