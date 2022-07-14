Как пишет Politeka.net фотоснимки и подробности обнародовали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, ночью и утром 14 июля оккупанты обстреляли Криворожский район. Ночью враг ударил из ствольной артиллерии по Великой Костромке, утром – по Зеленодольску.

Российские снаряды попали в парковую зону и стадион спортивной школы. Также пострадал местный лицей. В корпусе учебного учреждения выбиты окна.

К счастью, люди не пострадали. В данный момент спасатели и полиция продолжают проверять территории после обстрела.

Ранее мы писали, днем в четверг, 14 июля, рашисты совершили очередной теракт, ударив крылатыми ракетами по центру Винницы.

В результате полностью уничтожено здание медицинского центра, по предварительной последним данным известно о 20 погибших, среди которых трое детей.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице: число погибших резко возросло, среди них уже трое детей

Также сообщалось, ЗСУ готовятся к мощному удару по врагу, что известно: "За Винницу, Николаев и Харьков"

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты готовятся к бегству, эксперт указал на признаки