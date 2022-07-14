Как пишет Politeka.net фотоснимки и подробности обнародовали в пресс-службе ГУ
Так, ночью и утром 14 июля оккупанты обстреляли Криворожский район. Ночью враг ударил из ствольной артиллерии по Великой Костромке, утром – по Зеленодольску.
Российские снаряды попали в парковую зону и стадион спортивной школы. Также пострадал местный лицей. В корпусе учебного учреждения выбиты окна.
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Имеют частичный успех: оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях
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К счастью, люди не пострадали. В данный момент спасатели и полиция продолжают проверять территории после обстрела.
Ранее мы писали, днем в четверг, 14 июля, рашисты совершили очередной теракт, ударив крылатыми ракетами по центру Винницы.
В результате полностью уничтожено здание медицинского центра, по предварительной последним данным известно о 20 погибших, среди которых трое детей.
Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице: число погибших резко возросло, среди них уже трое детей
Также сообщалось, ЗСУ готовятся к мощному удару по врагу, что известно: "За Винницу, Николаев и Харьков"
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты готовятся к бегству, эксперт указал на признаки