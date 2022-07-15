Через пол часа после того, как шли беженцы, начался артобстрел россиянами, по дороге.

В сети появилось видео, как жители оккупированного села в Херсонской области пешком направляются на подконтрольную Украине территорию - в сторону Кривого Рога. Видео в Facebook опубликовал военный ВСУ Владимир Янович.

Их дом заняли оккупанты. Людям приходится идти пешком или ехать на велосипедах, оставив все нажитое в прошлом. Они преодолевают десятки километров через поля, по которым прицельно бьет российская артиллерия.

"Через пол часа после того, как шли беженцы, начался артобстрел россиянами, по дороге. Занялись поля... Они оставили все. Кому надоела война, всем тем, кто "устал" на диване. Даже не смотрите, просто проскролльте дальше ленту новостей", – отметил военный ВСУ.

Украинцы в комментариях под видео не могли сдержать своих эмоций. Многие отмечали, что не могут смотреть кадры без слез: "Как же все это болит...", "Это правда, тот день настанет... "асвабадители" за все будут нести наказание человеческое и Божье...", "Бедненькие наши люди, сколько горя они сносят", "Я когда смотрю у меня слезы на глазах", "Больно".

Напомним, что на Луганщине украинских патриотов оккупантам "сливают" соседи и родня.

Как сообщала Politeka, оккупанты провели неудачную атаку, британская разведка раскрыла детали.

Также Politeka писала, что зарубежные аналитики назвали возможное направление штурма рф.