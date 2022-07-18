16 июля в 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на микрорайоне Черемушки города Каменское молодой человек совершил двойное убийство.

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.

19-летний парень нанес многочисленные удары ножом своей матери и ее подруге. От полученных травм женщины скончались на месте происшествия.

Полицейские установили, что в тот день убийца находился по месту жительства вместе со своей 49-летней матерью и ее 50-летней подругой. Между матерью и сыном возник конфликт, в результате которого юноша схватил нож и нанес женщинам многочисленные ножевые ранения.

Молодого человека задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По согласованию с Каменской окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство двух человек).

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