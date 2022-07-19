В Днепре недавно открытый сквер Клочко на перекрестке улиц Калиновой и Образцовой регулярно искажают вандалы.

Коммунальщики ликвидируют последствия действий вандалов, передает "Днепр Оперативный".

Как рассказал начальник отдела содержания парка культуры и отдыха «Приднепровский» Роман Мироненко, в сквере Клочка регулярно находят изуродованные ветки декоративных деревьев, вандалы портят газоны, ломают элементы благоустройства, разрисовывают лавки, урны. Такие моменты фиксируются практически еженедельно.

Коммунальщикам каждый раз приходится ремонтировать сломанное и окрашивать разрисованное. Сегодня здесь устраняли нецензурные надписи на скамейках и бетонных опорах. Однако иногда действия вандалов наносят гораздо больший вред.

Так, ремонт поврежденных или разрушенных объектов находящихся в скверах и парках требует значительных затрат как финансовых, так и человеческих ресурсов. Только за эти полгода городские власти уже потратили около миллиона гривен на ликвидацию последствий вандализма по всему городу.

Днепрян просят бережно относиться к городской собственности. Если вы стали свидетелем вандализма, сообщайте это на линию «102».

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