Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко по состоянию на утро среды, 20 июля.

Захватчики специально обстреляли из «Градов» жилой квартал Никопольского района, выпустив более 30 реактивных снарядов.

Предварительно, два человека погибли, девять - ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей.

"Наименьшему раненному всего три года! Три года! Ребенку, который спал дома, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов"", — подчеркнул Резниченко.

Также сообщается, что обстрелом полностью разрушены три частных дома, еще с десяток - повреждены.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений. По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники.

Напомним, мужчина открыл стрельбу по животным в Кривом Роге.

Также сообщалось, что Филатов высказался о новой трагедии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре значительно сокращают налоги.