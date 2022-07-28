На Днепропетровщине задержан полковник СБУ в Донецкой и Луганской областях Беликов Евгений Александрович.
Об этом сообщили в Facebook областного информационного штаба Днепропетровской области.
Вооруженный правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться на автомобиле.
Отмечается, что задержание произошло под Верхнеднепровском. Муж был с женой – оба в нетрезвом состоянии.
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Как видно на кадрах, пара долго спорила с полицейскими, а когда те не пошли на компромисс, полковник сел в автомобиль и уехал, бросив жену.
"При задержании он пытался скрыться и применить автомат. Но его быстро усмирили и под конвоем доставили в Днепр", - отметили правоохранители.
Напомним, названа дата, после которой переговоры между Украиной и рф могут стать невозможными.
Тем временем началась операция по освобождению Херсона.
Также сообщалось, что оккупантам в Херсоне посоветовали учиться пересекать Днепр вплавь.