Как сообщает телеграм-канал Труха-Днепр, молодые люди облокотились на опору балкона и та, не выдержав веса, проломилась,
В результате падения один парень скончался на месте от тяжелых травм, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Напомним, ранее стало известно, что в Польше в результате падения из балкона пансионата в Щаве Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины.
Трагедия произошла 23 июля около 15.30. Ребенок выпал с балкона второго этажа здания и упал на твердую поверхность.
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Очевидцы сразу вызвали медиков, которые боролись за жизнь мальчика, но он умер до прибытия вертолета медицинской спасательной службы.
Также сообщалось о трагедии в Киевской области – в селе Княжичи двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа, схватившись за москитную сетку.
"Никакая реанимация здесь бы уже не помогла", — написал глава Нацполиции Киевщины Андрей Небытов, призвав родителей быть очень внимательными и закрывать окна в комнатах, где есть дети.
Напомним, в сети появились кадры пожара в ночном клубе, в результате которого десятки людей получили травмы и не менее 13 посетителей погибли.