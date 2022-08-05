Выход на балкон 9 этажа обернулся трагедией для двух парней.

Как сообщает телеграм-канал Труха-Днепр, молодые люди облокотились на опору балкона и та, не выдержав веса, проломилась,

В результате падения один парень скончался на месте от тяжелых травм, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше в результате падения из балкона пансионата в Щаве Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины.

Трагедия произошла 23 июля около 15.30. Ребенок выпал с балкона второго этажа здания и упал на твердую поверхность.

Очевидцы сразу вызвали медиков, которые боролись за жизнь мальчика, но он умер до прибытия вертолета медицинской спасательной службы.

Также сообщалось о трагедии в Киевской области – в селе Княжичи двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа, схватившись за москитную сетку.

"Никакая реанимация здесь бы уже не помогла", — написал глава Нацполиции Киевщины Андрей Небытов, призвав родителей быть очень внимательными и закрывать окна в комнатах, где есть дети.

Напомним, в сети появились кадры пожара в ночном клубе, в результате которого десятки людей получили травмы и не менее 13 посетителей погибли.