Ночь снова оказалась неспокойной – после полуночи российская армия обстреляла из «Градов» Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

«Как всегда, ударили по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали. В Никополе 20 прилетов реактивных снарядов Трое горожан ранены. Один из них в больнице – 58-летний мужчина», - сообщил Резниченко.

По его словам, в результате этого обстрела в городе изуродовано 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч человек остались без света.

«В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской общине. В Марьянском перебита линия электропередач. Без света часть села», - рассказал Резниченко.

К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.

В других районах области в эту минуту спокойно.

Тем временем американский Институт исследования войны (ISW) сообщил, что для обстрела Никополя российские войска, вероятно, продолжают использовать позиции вокруг ЗАЭС.

Министерство обороны Великобритании также оценило, что российские войска используют объекты на ЗАЭС и в городе Энергодар в качестве убежища, где отдыхают и защищают свое оборудование от украинских ударов, учитывая охранный статус АЭС.

Напомним, россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

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