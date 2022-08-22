Как сообщает Politeka.net, речь идет о Синельниковском районе. Так, согласно распоряжению начальника Синельниковской районной военной администрации, изменен комендантский час 23 и 24 августа с 21.00 до 06.00. Распоряжение действует на всей территории Синельниковского района.

Соответствующий документ, в частности, опубликовал телеграмм-канал "Днепр Оперативный".

С 21.00 до 06.00 запрещается пребывание на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков. Кроме того, запрещено включать уличное освещение, свет в жилых домах и предприятиях.

Напомним, между тем в Киеве на неделю запретили массовые мероприятия. Запрет введен с 22 по 25 августа в связи с высокой вероятностью российских ракетных обстрелов города.

Как сообщают украинские СМИ, военная администрация просит столичные власти привлечь к жизнедеятельности города минимум людей.

Ранее стало известно, что работникам правительственного квартала сделали предупреждение перед Днем Независимости. Сотрудников учреждений призвали в период с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.

В частности, уже известно, что будет удаленно работать аппарат Верховной Рады.

Данилов раскрыл, какой будет Украина после войны и что произойдет с олигархами.

Кроме того, Politeka.net писала, что жители оккупированного Луганска сообщают об исчезновении детей, что произошло.

Также сообщалось, что туристы в оккупированном Крыму показали новую российскую базу ПВО.