Так, как пишет Politeka.net, обращение касается порядка работы в праздничные дни 23 и 24 августа.
По его словам, комендантский час меняться не будет. Действовать он будет как обычно – с 22:00 до 5 утра.
Также он подчеркнул, что праздничных и массовых мероприятий не будет, предприятиям всех форм собственности рекомендовано перейти в эти дни на работу дистанционно.
«Для органов государственной власти, самоуправления и силовых структур – это обязательно», – подчеркнул Вилкул.
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Кроме того, будет усилено патрулирование и меры безопасности.
«Всем жителям рекомендовано избегать каких-либо скоплений людей и не находиться рядом со зданиями органов власти, критической инфраструктуры и военными объектами», - подчеркнул Вилкул.
Напомним, ранее стало известно, что в юго-восточной части Днепропетровской области изменен комендантский час.
Речь идет о Синельниковском районе. Так, согласно распоряжению начальника Синельниковской районной военной администрации, изменен комендантский час 23 и 24 августа с 21.00 до 06.00. Распоряжение действует на всей территории Синельниковского района.
Между тем, в Киеве на неделю запретили массовые мероприятия. Запрет введен с 22 по 25 августа в связи с высокой вероятностью российских ракетных обстрелов города.
Кроме того, военная администрация просит столичные власти привлечь к жизнедеятельности города минимум людей.
Ранее стало известно, что работникам правительственного квартала сделали предупреждение перед Днем Независимости. Сотрудников учреждений призвали в период с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.
В частности, уже известно, что будет удаленно работать аппарат Верховной Рады.
Напомним, между тем Антоновский мост в Херсоне снова в центре внимания после "8-10 прилетов".