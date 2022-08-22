Глава военной администрации Кривого Рога Александр Откул срочно обратился к жителям с важной информацией.

Так, как пишет Politeka.net, обращение касается порядка работы в праздничные дни 23 и 24 августа.

По его словам, комендантский час меняться не будет. Действовать он будет как обычно – с 22:00 до 5 утра.

Также он подчеркнул, что праздничных и массовых мероприятий не будет, предприятиям всех форм собственности рекомендовано перейти в эти дни на работу дистанционно.

«Для органов государственной власти, самоуправления и силовых структур – это обязательно», – подчеркнул Вилкул.

Кроме того, будет усилено патрулирование и меры безопасности.

«Всем жителям рекомендовано избегать каких-либо скоплений людей и не находиться рядом со зданиями органов власти, критической инфраструктуры и военными объектами», - подчеркнул Вилкул.

Напомним, ранее стало известно, что в юго-восточной части Днепропетровской области изменен комендантский час.

Речь идет о Синельниковском районе. Так, согласно распоряжению начальника Синельниковской районной военной администрации, изменен комендантский час 23 и 24 августа с 21.00 до 06.00. Распоряжение действует на всей территории Синельниковского района.

Между тем, в Киеве на неделю запретили массовые мероприятия. Запрет введен с 22 по 25 августа в связи с высокой вероятностью российских ракетных обстрелов города.

Кроме того, военная администрация просит столичные власти привлечь к жизнедеятельности города минимум людей.

Ранее стало известно, что работникам правительственного квартала сделали предупреждение перед Днем Независимости. Сотрудников учреждений призвали в период с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.

В частности, уже известно, что будет удаленно работать аппарат Верховной Рады.

Напомним, между тем Антоновский мост в Херсоне снова в центре внимания после "8-10 прилетов".