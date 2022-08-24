Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Днепропетровщины, сообщение о стрельбе в одном из домов по улице Орловской поступило сегодня, 24 августа, около десяти утра.

«По предварительной информации, между двумя соседями возник конфликт, во время которого один из мужчин произвел выстрел в сторону другого. После чего нападающий забаррикадировался у себя в квартире. Пострадавший с ранением ноги госпитализирован в городскую больницу», - рассказали в полиции.

Во время полицейской спецоперации мужчину, который может быть причастен к стрельбе, обнаружили умершим. Оружие лежало рядом.

Предварительно причина смерти мужчины – самоубийство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее стало известно о жутком убийстве – мужчина убил знакомую и, спрятав ее тело в сумку, выбросил в мусорку.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине сменили комендантский час – кого это касается.

Кроме того, Politek.net писала, что найдено тело 14-летнего мальчика, пропавшего на Днепропетровщине.