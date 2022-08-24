Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область 24 августа. Вражеская ракета попала в частный дом.
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Отмечается, что захватчики обстреляли Синельниковский район около 15:00. Российская ракета попала в частный дом.
В результате обстрела двое детей оказались под завалами. Спасатели их эвакуировали, они выжили.
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Напомним, ночью 24 августа российские оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области. В результате атаки есть пострадавшие.
Вчера днем захватчики обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области из "Ураганов" и ствольной артиллерии.
Напомним, ранее стало известно о жутком убийстве – мужчина убил знакомую и, спрятав ее тело в сумку, выбросил в мусорку.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине сменили комендантский час – кого это касается.
Кроме того, Politek.net писала, что найдено тело 14-летнего мальчика, пропавшего на Днепропетровщине.