Днепропетровщина пережила еще одну сверхсложную ночь с постоянными атаками и пострадавшими.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, под обстрел россиян попали четыре района – Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.

Так, по Синельниковскому району после полуночи враг ударил в четвертый раз за сутки.

«В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших. Среди них трое детей. Самой маленькой девочке всего 2 года! Все в больнице», – рассказал Резниченко.

Тем временем продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино.

«Русская атака, произошедшая накануне, унесла жизни более 20 человек , среди них двое мальчиков – 6 и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели российские ракеты», - сообщил глава Днепропетровщины.

Никопольский район враг трижды накрывал огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. К счастью, без пострадавших.

"Криворожский район обстреливали российские "Ураганы" и "Смерчи". Попали по Апостоловской и Широковской громадам. Село Кошевое осталось без света. Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали", - добавил Резниченко.

На Днепровский район россияне направили ракету, которая была сбита силами ВСУ.

Добавим, что поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Чаплино уже известно о 22 жертвах.

«Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на данную минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются…», – сообщал президент.

Ранее, напомним, было известно о 15 погибших.

Напомним также, что ВСУ перемалывают россиян, наступление врага достигает кульминации.

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