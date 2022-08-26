Согласно официальному сообщению полиции, 25 августа около 16.20 в полицию поступило сообщение о вооруженном мужчине, который агрессивно ведет себя в одном из кафе на центральном автовокзале Днепра. Сообщалось, что 23-летний местный житель выгнал персонал из кафе и закрылся внутри.

На место прибыла следственно-оперативная группа полиции и полицейские спецподразделения КОРД, которые во время спецоперации задержали молодого человека и изъяли орудие преступления - пневматический пистолет.

«По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет», - сообщили в полиции.

Между тем, «Днепр Оперативный» со ссылкой на свои источники сообщает, что вооруженный мужчина во время разговора с полицейскими, которые вели с ним переговоры, рассказал, что все его близкие и родственники погибли из-за вторжения россии в Украину. Он хочет отомстить врагу за погибших, но на службу в армию его не берут.

На просьбі копов сложить оружие, мужчина ответил отказом и начал крушить, ломать мебель и посуду внутри, поэтому помещение пришлось штурмовать спецподразделению «КОРД».

Напомним, в Одессе мужчина, пригласив в гости женщину, убил ее, а тело выбросил в помойку.

Также сообщалось, что в Днепре на месте стрельбы обнаружили тело мужчины.

Кроме того, Politeka.net писала, что найдено тело 14-летнего мальчика, пропавшего на Днепропетровщине.