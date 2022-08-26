В Чаплино в Днепропетровской области простились с двумя погибшими детьми — шестилетним Матвеем и одиннадцатилетним Владиславом. На момент гибели оба ребенка были с родителями дома.
Об этом сообщает Суспільне.
Проститься с детьми пришли близкие, односельчане и представители местных властей. Погибших мальчиков отпел УПЦ московского патриархата.
Местная жительница Елена рассказала об 11-летнем мальчике. По ее словам, Владислав вырос у нее на глазах. Он был отличным, активным, веселым и очень добрым.
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Погибший Владислав Рева – сын работника станции Нижнеднепровск-узел Сергея Ревы. Во время ракетного удара под завалами его дома оказались его младший сын и жена. Их удалось спасти.
Напомним, трагическое продолжение получила история со штурмом кафе в Днепре.
Также сообщалось, что в Днепре на месте стрельбы обнаружили тело мужчины.
Кроме того, Politeka.net писала, что найдено тело 14-летнего мальчика, пропавшего на Днепропетровщине.