В Чаплино в Днепропетровской области простились с двумя погибшими детьми — шестилетним Матвеем и одиннадцатилетним Владиславом. На момент гибели оба ребенка были с родителями дома.

Об этом сообщает Суспільне.

Проститься с детьми пришли близкие, односельчане и представители местных властей. Погибших мальчиков отпел УПЦ московского патриархата.

Местная жительница Елена рассказала об 11-летнем мальчике. По ее словам, Владислав вырос у нее на глазах. Он был отличным, активным, веселым и очень добрым.

Погибший Владислав Рева – сын работника станции Нижнеднепровск-узел Сергея Ревы. Во время ракетного удара под завалами его дома оказались его младший сын и жена. Их удалось спасти.

Напомним, трагическое продолжение получила история со штурмом кафе в Днепре.

Также сообщалось, что в Днепре на месте стрельбы обнаружили тело мужчины.

Кроме того, Politeka.net писала, что найдено тело 14-летнего мальчика, пропавшего на Днепропетровщине.