На Днепропетровщине в районе Куриловского котлована было обнаружено тело мужчины.

Погибший оказался 38-летним жителем Каменского, разыскиваемого более двух недель, сообщает Информатор .

Труп был почерневший и покрыт тряпками. Поначалу также сообщалось. Как будто тело без головы, но эта информация не подтвердилась.

По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти не обнаружили, но точную причину смерти еще предстоит выяснить.

Добавим, что раньше стало известно об еще одной трагедии в районе Куриловского котлована.

Там 31 июля утонул мужчина - 43-летний отдыхающий нырнул в воду и исчез.

Тело было найдено 1 августа на глубине 4 метра и в 20 метрах от берега. Водолазы доставили его на берег и передали полиции.

Также сообщалось, что в июне 2022 года на водоемах Днепропетровской области погибли 19 взрослых и двое детей.

Напомним, в центре Киева студенты столичных вузов совершили страшное преступление - молодых людей подозревают в избиении мужчины, который впоследствии скончался в больнице.

Также сообщалось, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что на месте стрельбы в Днепре было обнаружено тело.