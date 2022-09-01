Там погиб 17-летний молодой человек. Как передает Politeka.net со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, юноша коснулся кассетного боеприпаса - тот сдетонировал.
«Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов. Просил и еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке после вражеских обстрелов. Не ходите в лесополосы и другие места, где могут находиться остатки кассетных снарядов», – призвал Резниченко.
Также он отметил, что, увидев подозрительный предмет, нужно звонить спасателям или в полицию.
«Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще некоторое время после "прилетов". Будьте осторожны. Это спасет жизнь», - объяснил Резниченко.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Холостяк" Заливако после расставания с Богдан засветился с загадочной красоткой: фото
Контрнаступление ВСУ заставило кремль менять приоритеты: американцы объяснили подлый замысел рф
Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" наградили орденом: выяснилось, за какие заслуги
"Вечная память": звезда "Х-Фактора" Николайчук эмоционально обратилась к украинцам
В комментариях к сообщению украинцы выражают соболезнования семье, потерявшей ребенка, и проклинают российских захватчиков, принесших на мирную землю смерть, боль и разруху.
«Царство небесное ребенку. А тех извергов пусть Бог накажет», «Будем бдительны. Соболезнования родным погибшего парня», - пишут украинцы.
Добавим, по данным прокуратуры, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 380 детей.
«По состоянию на утро 1 сентября более 1116 детей пострадали в Украине во время войны: 380 детей погибли и более 736 получили ранения разной степени тяжести», - сообщили в прокуратуре.
Из-за бомбардировки и обстрела вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Напомним, в киевском метро произошла трагедия – тело человека нашли под вторым вагоном.
Также сообщалось, что трагически завершились поиски пропавшего под Днепром мужчины.
Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.