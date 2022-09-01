Там погиб 17-летний молодой человек. Как передает Politeka.net со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, юноша коснулся кассетного боеприпаса - тот сдетонировал.

«Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов. Просил и еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке после вражеских обстрелов. Не ходите в лесополосы и другие места, где могут находиться остатки кассетных снарядов», – призвал Резниченко.

Также он отметил, что, увидев подозрительный предмет, нужно звонить спасателям или в полицию.

«Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще некоторое время после "прилетов". Будьте осторожны. Это спасет жизнь», - объяснил Резниченко.

В комментариях к сообщению украинцы выражают соболезнования семье, потерявшей ребенка, и проклинают российских захватчиков, принесших на мирную землю смерть, боль и разруху.

«Царство небесное ребенку. А тех извергов пусть Бог накажет», «Будем бдительны. Соболезнования родным погибшего парня», - пишут украинцы.

Добавим, по данным прокуратуры, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 380 детей.

«По состоянию на утро 1 сентября более 1116 детей пострадали в Украине во время войны: 380 детей погибли и более 736 получили ранения разной степени тяжести», - сообщили в прокуратуре.

Из-за бомбардировки и обстрела вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, в киевском метро произошла трагедия – тело человека нашли под вторым вагоном.

Также сообщалось, что трагически завершились поиски пропавшего под Днепром мужчины.

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