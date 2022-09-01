В Павлограде Днепропетровской области местный житель разрывал могилы, похищая металлические конструкции, чтобы сдать на металлолом.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, преступление произошло 31 августа на кладбище в ​​Павлограде на улице Днепровской. В полицию сообщили, что неизвестный мужчина разрушает места захоронений.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель. До приезда полицейских он успел разрушить почти 20 памятников. Мужчину задержали и отвезли в отдел полиции.

По данному факту начали уголовное производство по статье 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

Если вину задержанного докажет суд, ему грозит штраф, до трех лет ограничения свободы, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, трагически завершились поиски пропавшего под Днепром мужчины.

Также сообщалось, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что на месте стрельбы в Днепре было обнаружено тело.