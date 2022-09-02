Жителей прифронтовой зоны Херсонской области призывают эвакуироваться в Кривой Рог, в специально подготовленные места бесплатного проживания.

Об этом глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул написал в своем Telegram в пятницу, 2 сентября.

"Вниманию жителей Херсонщины! Орки усилили террористические обстрелы мирных общин в прифронтовой полосе Херсонской области, еще раз настоятельно рекомендую эвакуацию в Кривой Рог.

блокпост оккупантов, очереди, оккупация

У нас подготовлено 89 мест для компактного проживания переселенцев. Это школы, детские сады и общежития. Кривой Рог оказывает бесплатную медицинскую, социальную, психологическую помощь, бесплатно расселяет и кормит три раза в день", - отметил председатель.

Популярные статьи сейчас

В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."

Киев затянуло дымом: как это может сказаться на здоровье и при каких симптомах нужно бежать к врачу

"Это на десятилетия": какая расплата ждет россиян за путинскую войну против Украины

В Офисе президента оценили возможность наступления со стороны Беларуси: "Лукашенко понял, что…"

"Все студенты столичных вузов": в центре Киева совершено тяжелое преступление
Показать еще

транспорт Кривой Рог

Напомним, трагически завершились поиски пропавшего под Днепром мужчины.

Также сообщалось, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что на месте стрельбы в Днепре было обнаружено тело.