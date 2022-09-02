Жителей прифронтовой зоны Херсонской области призывают эвакуироваться в Кривой Рог, в специально подготовленные места бесплатного проживания.

Об этом глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул написал в своем Telegram в пятницу, 2 сентября.

"Вниманию жителей Херсонщины! Орки усилили террористические обстрелы мирных общин в прифронтовой полосе Херсонской области, еще раз настоятельно рекомендую эвакуацию в Кривой Рог.

У нас подготовлено 89 мест для компактного проживания переселенцев. Это школы, детские сады и общежития. Кривой Рог оказывает бесплатную медицинскую, социальную, психологическую помощь, бесплатно расселяет и кормит три раза в день", - отметил председатель.

Напомним, трагически завершились поиски пропавшего под Днепром мужчины.

Также сообщалось, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что на месте стрельбы в Днепре было обнаружено тело.