На Днепропетровщине годовалый ребенок выпал из окна 2 этажа.
Сообщается, что в Днепропетровскую областную детскую больницу доставили ребенка с многочисленные травмами головы и тела. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
Выяснилось, что инцидент произошел в пгт. Васильковка. Девочка находилась в спальной комнате одна, вылезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала со второго этажа. В результате чего получила указанные телесные повреждения. Мать в это время находилась на улице, где развешивала белье после стирки.
Малышка находится в стабильно тяжелом состоянии, угрозы её жизни в настоящее время нет.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Могилевская спустилась в метро и сразила шикарным образом: "Очаровательная леди"
Самая богатая певица Украины показала дочек в школьной форме и мужа-миллиардера: "Молюсь, чтобы..."
Кароль оконфузилась, попытавшись перепеть "Червону калину": "Осквернили песню..."
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
Напомним, трагически завершились поиски пропавшего под Днепром мужчины.
Также сообщалось, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе в Днепре.
Кроме того, Politeka.net писала, что на месте стрельбы в Днепре было обнаружено тело.