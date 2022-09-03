На Днепропетровщине годовалый ребенок выпал из окна 2 этажа.

Сообщается, что в Днепропетровскую областную детскую больницу доставили ребенка с многочисленные травмами головы и тела. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Выяснилось, что инцидент произошел в пгт. Васильковка. Девочка находилась в спальной комнате одна, вылезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала со второго этажа. В результате чего получила указанные телесные повреждения. Мать в это время находилась на улице, где развешивала белье после стирки.

Малышка находится в стабильно тяжелом состоянии, угрозы её жизни в настоящее время нет.

Напомним, трагически завершились поиски пропавшего под Днепром мужчины.

Также сообщалось, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что на месте стрельбы в Днепре было обнаружено тело.