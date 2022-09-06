Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, враг попал по нефтебазе.

«Днепропетровщина, 6 сентября – 9.37. У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются», - сообщил Резниченко, опубликовав фото с места атаки.

«Ищите предателей», «Это все равно какой-то подлец корректирует…», «Это агония. Путлеровцы херчат по всему подряд от безысходности и понимания того, что эту войну они проиграли», «Пылайте в аду, мрази», - комментируют новые ракетные удары россиян пользователи соцсетей.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что по Кривому Рогу было выпущено 6 ракет.

«Благодаря нашим силам ПВО сбили 5. К сожалению, одна ракета попала в цель», – сообщил Гончаренко.

Также стало известно, что в результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, украинская авиация мощно накрыла оккупантов огнем.

Также сообщалось, что россияне придумали, кого еще можно притащить на войну против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети вспомнили о страшном "знаке" в Мариуполе незадолго до полномасштабного вторжения россии.