В Никополе двоих детей изъяли из семьи, где им не только не уделяли должного внимания, но и издевались.

Об этом сообщает ювенальная превенция Никопольского районного управления полиции.

Отмечается, что анонимное сообщение о ненадлежащем исполнении родительского долга местной жительницей поступило в ювенальные полицейские Никопольского РУП еще 8 июня.

Прибыв на место происшествия, было установлено, что в семье воспитываются двое малолетних детей, мать бросила их на бабушку и уже месяц не появляется домой. Бабушка, в свою очередь, злоупотребляет алкоголем и не заботится о детях.

Пообщавшись с детьми, было установлено, что бабушка совершает в отношении них домашнее насилие. В отношении женщины был составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП.

Учитывая ужасные условия, в которых жили дети, было принято немедленное решение – забрать их из семьи и поместить на обследование в больницу.

В дальнейшем судьбой детей будет заниматься служба по делам детей.

После установления места нахождения матери в отношении нее будет составлен административный протокол по ст.184 КУоАП.

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