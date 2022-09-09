Трем работникам полка особого назначения управления полиции в Днепропетровской области и трем работникам одного из предприятий Днепра вручили подозрения в тайном похищении чужого имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, правоохранители, действуя в составе организованной группы с бывшими и действующими работниками одного из предприятий, на протяжении 2020-2021 годов систематически совершали кражу его имущества. Такими действиями они нанесли предприятию ущерб на сумму более 1,5 млн гривен.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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