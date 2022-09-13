События развивались таким образом – мама мальчиков пошла в гости к сестре и взяла с собой детей. Там один из малышей нашел оружие, пневматическое ружье, которое находилось в зоне видимости, пишет Информатор со ссылкой на свои источники.
Выйдя во двор, он случайно выстрелил в братика.
У мальчика открытая проникающая рана грудной клетки. Ребенок в реанимации.
В пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области сообщили, что открыто уголовное внедрение по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
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Добавим, что также стало известно еще об одной семейной драме на Днепропетровщине. Поздно вечером 7 сентября во время ссоры с отцом житель Днепра избил 63-летнего отца. Молотил руками и ногами по голове и туловищу.
Трамвы оказались несовместимы с жизнью и мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи.
«12 августа следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – лишение свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Следственные действия продолжаются», - сообщили правоохранители.
Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили останки человека.
Также сообщалось, что маленькие дети попали в беду на Днепропетровщине.
Кроме того Politeka.net писала, что маленькая девочка выпала из окна.