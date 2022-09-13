В Днепровском районе Каменского произошло жуткое событие - четырехлетний мальчик выстрелил двухлетнему брату в грудь.

События развивались таким образом – мама мальчиков пошла в гости к сестре и взяла с собой детей. Там один из малышей нашел оружие, пневматическое ружье, которое находилось в зоне видимости, пишет Информатор со ссылкой на свои источники.

Выйдя во двор, он случайно выстрелил в братика.

У мальчика открытая проникающая рана грудной клетки. Ребенок в реанимации.

В пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области сообщили, что открыто уголовное внедрение по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Добавим, что также стало известно еще об одной семейной драме на Днепропетровщине. Поздно вечером 7 сентября во время ссоры с отцом житель Днепра избил 63-летнего отца. Молотил руками и ногами по голове и туловищу.

Трамвы оказались несовместимы с жизнью и мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи.

«12 августа следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – лишение свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Следственные действия продолжаются», - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили останки человека.

Также сообщалось, что маленькие дети попали в беду на Днепропетровщине.

Кроме того Politeka.net писала, что маленькая девочка выпала из окна.