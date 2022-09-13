После двух недель прохладной и местами дождливой погоды на Украину вернется летнее тепло.

Потепление начнется с западных областей, а к выходным дойдет и до Днепра, сообщают синоптические сайты.

14-15 сентября на Днепропетровщине еще будет прохладно – +15…+17 градусов. Дождь.

В пятницу, 16 сентября, температура воздуха повысится до +25 градусов. Синоптики обещают кратковременный дождь.

Самый теплый день на этой неделе будет в воскресенье. Ожидается до 30 градусов тепла. Возможны грозы и дожди.

Однако так тепло будет недолго. Далее температура снизится до комфортных +20 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили останки человека.

Также сообщалось, что маленькие дети попали в беду на Днепропетровщине.

Кроме того Politeka.net писала, что маленькая девочка выпала из окна.