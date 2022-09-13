После двух недель прохладной и местами дождливой погоды на Украину вернется летнее тепло.
Потепление начнется с западных областей, а к выходным дойдет и до Днепра, сообщают синоптические сайты.
14-15 сентября на Днепропетровщине еще будет прохладно – +15…+17 градусов. Дождь.
В пятницу, 16 сентября, температура воздуха повысится до +25 градусов. Синоптики обещают кратковременный дождь.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Кухар сообщила о трагедии с выдающимся артистом: "Вечная и светлая память, Саш"
Белорусские офицеры прозрели от ВСУ: в армии Лукашенко признались, есть ли еще желающие полезть в Украину
Выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео: "Несмотря на..."
Звезда "Евровидения" Руслана неожиданно нарвалась на критику после выступления в метро: "Плохой пример"
Самый теплый день на этой неделе будет в воскресенье. Ожидается до 30 градусов тепла. Возможны грозы и дожди.
Однако так тепло будет недолго. Далее температура снизится до комфортных +20 градусов.
Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили останки человека.
Также сообщалось, что маленькие дети попали в беду на Днепропетровщине.
Кроме того Politeka.net писала, что маленькая девочка выпала из окна.