12 сентября в Каменском 4-летний мальчик нашел лежавшую на видном месте винтовку и, играя, выстрелил в 2-летнего брата. Сейчас малыша спасают в областной детской больнице.
О его состоянии рассказали специалисты медучреждения, передает «Наш город».
«12 сентября к нам поступил 2-летний мальчик из Каменского. Он был транспортирован по реанимационной бригаде. У ребенка проникающее огнестрельное ранение грудной клетки с поражением легких.
Его состояние было стабилизировано и сейчас оно оценивается как стабильно тяжелое. Угрозы для жизни пока нет. Однако ребенок нуждается в дальнейшем лечении в отделении интенсивной терапии», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Сергей.
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