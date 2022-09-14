Российские оккупанты вечером 14 сентября в очередной раз обстреляли Кривой Рог.

Оккупанты попали в гидротехнические сооружения, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет!



Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей.



Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения . Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию.

Им не важно, останутся ли люди без воды, или город окажется в воде.

Им нужна наша паника, в которой трудно принимать решения. Потому не паникуем. Уже сейчас службы ликвидируют последствия ракетных ударов, а на месте координирует работу военная администрация.



Нлавное, что пострадавших среди мирного населения нет, а остальное – восстановим», - заявил он.

Кроме того, местные жители сообщают, что после ракетных ударов по Кривому Рогу, в городе пропала проточная вода и резко повысился уровень воды в Ингульце.