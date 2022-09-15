Об этом заявил Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он также сообщил о причинах взрывов минувшей ночью.
По его словам, для устранения аварии ночью провели контролируемые подрывы дамбы, чтобы увеличить пропускную способность реки и проводили инженерные работы.
Ликвидация последствий прилетов еще продолжается, но поток воды в Ингульце уменьшился.
«Уровень воды в местах затопления начал падать», - сообщил Вилкул.
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Известно, что подтоплено 112 частных жилых домов и дачных участков. Вода в кранах есть везде, кроме двух районах – ее обещают подать во второй половине сегодняшнего дня.
Ранее в местных пабликах появилась информация о взрывах в районе жилмассива Черногорка. Их было несколько с интервалом в 10 минут.
Напомним, россияне нанесли ракетный удар по дамбе 14 сентября. Из-за поднятия уровня воды в Ингульце была объявлена эвакуация в двух районах Кривого Рога.
"Продолжается ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся. Для того, чтобы отойти от лишних рисков я прошу жителей некоторых улиц эвакуироваться", - сообщил Вилкул в обращении к горожанам.
В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович, комментируя ракетный удар врага по дамбе, сообщил, что таким образом оккупанты пытаются остановить украинское продвижение на Херсонском направлении.
"Они сегодня влупили по плотине в Кривом Рогу ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре. Это признак, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу", — заявил Арестович в эфире Фейгин Live.
Арестович также подчеркнул, что второй целью оккупантов было лишить город водоснабжения.
Напомним, ранее в Сети появилось видео якобы с места ДТП, в которое попал президент Украины Владимир Зеленский.
Также сообщалось, что британский маршал заявил о шансе закончить войну до Рождества.
Кроме того, Politeka.net писала о бунте, который вспыхнул в оккупированном Луганске.