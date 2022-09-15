18 августа в Чечеловском районе Днепра произошло жестокое убийство.
Как передает полиция, тело зарезанного 13-летнего подростка нашли в постели, в его доме на улице Юности. Полиция разыскивает свидетелей.
Правоохранители обращаются ко всем жителям города, имеющим любую информацию о подозрительных лицах или подозреваемых транспортных средствах в районе улицы Юности и прилегающей территории.
В полиции просят всех, кто мог быть свидетелем преступления и особенно водителей, проезжавших место происшествия: если есть информация, которая поможет следователям раскрыть уголовное правонарушение сообщайте по номеру 0 (67)-609-92-28 или на линию «102». Анонимность в полиции гарантируют.
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