18 августа в Чечеловском районе Днепра произошло жестокое убийство.

Как передает полиция, тело зарезанного 13-летнего подростка нашли в постели, в его доме на улице Юности. Полиция разыскивает свидетелей.

Правоохранители обращаются ко всем жителям города, имеющим любую информацию о подозрительных лицах или подозреваемых транспортных средствах в районе улицы Юности и прилегающей территории.

В полиции просят всех, кто мог быть свидетелем преступления и особенно водителей, проезжавших место происшествия: если есть информация, которая поможет следователям раскрыть уголовное правонарушение сообщайте по номеру 0 (67)-609-92-28 или на линию «102». Анонимность в полиции гарантируют.

Напомним, новые взрывы прогремели в районе дамбы в Кривом Роге: уровень воды изменился.

Также сообщалось, что маленькие дети попали в беду на Днепропетровщине.

Кроме того, Politeka.net писала, что маленькая девочка выпала из окна.