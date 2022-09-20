Сегодня, 20 сентября, в Днепре по улице Героев Крут выстрелили в человека.

Об этом сообщает Информатор . Около 12:30 очевидцы услышали около 5 выстрелов. Предварительно известно, что стрелять мог мужчина с сумкой Glovo.

Пострадавший ранен в руку. По неподтвержденным данным, нападающий стрелял из травматического пистолета. После этого он скрылся на сером Chevrolet. Правоохранители работают на месте происшествия.

Предварительно полицейские обнаружили авто на улице Короткой около 13:40. Нарушителя в нем не было, его разыскивают.

Напомним, в Сети объяснили, почему вода в Ингульце покраснела после удара по дамбе

Также четырехлетний ребенок выстрелил в двухлетнего братика на Днепропетровщине.

Кроме того, в школе Днепра разгорелся скандал из-за учебника, видео.