Сегодня, 20 сентября, в Днепре по улице Героев Крут выстрелили в человека.
Об этом сообщает Информатор . Около 12:30 очевидцы услышали около 5 выстрелов. Предварительно известно, что стрелять мог мужчина с сумкой Glovo.
Пострадавший ранен в руку. По неподтвержденным данным, нападающий стрелял из травматического пистолета. После этого он скрылся на сером Chevrolet. Правоохранители работают на месте происшествия.
Предварительно полицейские обнаружили авто на улице Короткой около 13:40. Нарушителя в нем не было, его разыскивают.
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