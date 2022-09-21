Трагедия произошла на одной из улиц Днепра, свидетелями которой стали обычные прохожие.

Как сообщает телеграм-канал Днепр Оперативный, на остановке общественного транспорта на улице Рабоча умерла женщина.

«В троллейбусе «А» женщине стало плохо, она потеряла сознание, ее вынесли с троллейбуса и оставили на остановке. Неоднократно звонили в "скорую", но принимать вызов они отказались», - рассказали очевидцы.

На опубликованном фото тело накрыто черным пакетом.

Добавим, ранее в полиции Днепропетрвоской области сообщили об убийстве, которое произошло на одной из улиц Каменского.

Как рассказали правоохранители, был задержан 40-летний местный житель.

"18 сентября в 20 часов полиция получила сообщение о том, что возле железнодорожного пути был найден мертвый человек. Во время осмотра места происшествия на теле человека обнаружили огнестрельное ранение в спине", - сообщили в полиции.

Орудие преступления, охотничье ружье, было найдено в кустах. Жертвой выстрела оказался 59-летний местный житель.

После задержания подозреваемый в убийстве рассказал, что находясь в районе платформы 7 км., он увидел, как два незнакомца вышли из гаражей и пошли в его сторону. Схватив ружье, которое было с ним, мужчина совершил выстрел. Испугавшись ответственности, он бросил оружие в кусты и сбежал.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в Днепре.

Также сообщалось об убийстве в Днепре 13-летнего мальчика.

Кроме того, Politeka.net писала, что на Днепропетровщине мальчик выстрелил в маленького брата.