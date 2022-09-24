До полномасштабной войны девушка получала образование в Днепре. С началом блокады Мариуполя, сокурсники потеряли связь с ней.

Об этом рассказала выпускница факультета Мирослава Жулинская. Ирину разыскивали по всему факультету, распространяли информацию и пытались узнать ее состояние.

Позже девушку нашли. Она выжила, но, как оказалось, сейчас работает на пропагандистском канале в Мариуполе. В своих материалах она дискредитирует ВСУ, обвиняя их в разрушении Мариуполя.

А теперь лицо представляется корреспондентом и с радостью работает на ТВ оккупанта. Рассказывает чушь об украинских "карателях" и как хорошо живет Мариуполь с "русским миром". Если бы лицо отвечало на сообщение, то мне бы хотелось услышать ответ только на один вопрос – о чем думаешь, когда едешь на интервью к Охлобыстину, мимо могил соседей и знакомых, которых убила русская и как писать стендапы, стоя на костях? Нравится?" – отметила Мирослава.

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