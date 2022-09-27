Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, инфраструктура аэропорта в Кривом Роге разрушена.

«Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно», - сообщил Резниченко.

К счастью люди во время удара не пострадали.

Таким аэропорт был до боевых действий.

По сообщению местных телеграмм-каналов, публикующих также фото аэродрома после обстрелов, разрушена взлетная полоса и зал ожидания, обломки уничтожили пульт управления и административные здания.

Подчеркнем, что использование ракеты Х-59 "Овод" армией рф впервые было достоверно подтверждено еще в начале апреля. Тогда оккупанты ударили ею по такому "военному объекту", как зернохранилище.

Х-59 использовалась во время боевых действий в Чечне, где их целями были укрытия и склады в горах. Однако плохие метеоусловия, туман и слабая видимость не привели к успеху. Наведение в заснеженных ущельях и лесистых горах быстро срывалось и после выполнения четырех пусков от применения отказались.

Добавим, что минувшей ночью враг нанес новые удары по Никопольщине.

«Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады – Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, людей не задело», - сообщил Резниченко.

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. В Марганце изуродованы 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач.

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